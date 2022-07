Previsão do signo de Áries para hoje, 8 de julho

Signo de Áries hoje

Hoje a Lua continua transitando por Escorpião e nos desafia a manter o controle emocional, porque esse signo amplifica tudo aquilo que estamos sentido. É preciso ter cuidado para não ficar criando teorias mirabolantes, pensando em tudo que pode dar errado. Também é muito importante entender que nem tudo aquilo que sentimos é uma verdade absoluta. Além da possibilidade de ser apenas uma emoção passageira, também pode acontecer de você ter mal interpretado a situação que desencadeou esses pensamentos. A retrogradação de Saturno tem dificultado os processos burocráticos e financeiros, gerando a necessidade de sermos mais pacientes e cautelosos em nossos atos.Sua personalidade intensa e apaixonada é evidenciada pela entrada da Lua em Escorpião, que aflora suas emoções e pode fazer com que você fique mais impulsivo. É tomar cuidado com essa tendência e buscar novas formas de encontrar um ponto de equilíbrio quando você se estressar. A meditação, que é facilitada pelas energias escorpianas, pode te ajudar nesse sentido.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.