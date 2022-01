Previsão do signo de Áries para hoje, 8 de janeiro

Signo de Áries hoje

Hoje a Lua ingressa em Áries no começo da madrugada e desperta mais ânimo e determinação para aproveitarmos o fim de semana. A forte influência das energias piscianas nos últimos dias nos deixou mais emotivos e introspectivos, o que acaba gerando certo desânimo, principalmente para quem está passando por algum conflito em relacionamentos afetivos. Agora, transitando por Áries, a Lua nos convida a nos voltar para o mundo externo, nos movimentar e fazer coisas diferentes que proporcionem lazer e também a liberação de energia - como uma caminhada ou um jogo de handball com a família. Os nossos instintos se tornam mais amplificados e seremos levados a agir com mais coragem e autenticidade.Hoje a tarde a Lua em Áries forma um sextil com Mercúrio em Aquário, que é um aspecto super favorável para expandir a mente, ter conversas inspiradoras e ideias inovadoras. Saia da sua zona de conforto, converse sobre assuntos diferentes, com algo que você não tem costume ou conheça um novo lugar.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.