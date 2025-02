Previsão do signo de Áries para hoje, 8 de fevereiro

Neste sábado, o Sol faz um aspecto harmonioso com Quíron, iluminando e curando onde ainda dói. Aproveite essa energia para reconhecer suas feridas internas e dar o primeiro passo na direção da cura. No entanto, a Lua e Netuno reforçam que você precisa de foco: estamos sob a influência da Lua crescente em Touro, que convida a prosperar e buscar segurança, mas a dispersão pode atrapalhar a concretização de planos.



Mais tarde, a Lua chega ao seu reino em Câncer, trazendo à tona emoções intensas. É possível que o sábado teste seu equilíbrio, pois Vênus em Áries tende a criar embates. Não caia nessa armadilha: mostre maturidade, cuide do seu bem-estar emocional e use o momento de cura e estabilidade que o Sol e Quíron oferecem. Mantenha-se firme na busca por segurança e crescimento, sem perder a sensibilidade que Câncer desperta.

Signo de Áries hoje

Vênus no seu signo tende a estimular sua coragem e impulsividade, mas atenção para não cair em embates desnecessários. O Sol em harmonia com Quíron traz a chance de curar velhas feridas — use essa energia para agir com maturidade.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.