Previsão do signo de Áries para hoje, 8 de fevereiro

Signo de Áries hoje

Hoje a Lua permanece em Virgem o dia todo, deixando você mais racional, crítico e um pouco fechado em relação aos seus sentimentos. Apesar disso, temos muitos aspectos positivos no dia, sendo um ótimo momento para se organizar e resolver tarefas que precisam ser feitas. Você pode se sentir mais focado para produzir, finalizando vários ciclos para que seu mês flua com mais harmonia. Além disso, Marte em Gêmeos forma um sextil com Quíron em Áries, te convidando a reconhecer seu valor e sua força interior, para confiar mais em si mesmo. Esse movimento pode te ajudar a ter mais visão sobre seu futuro. Sonhe e manifeste ao universo o que você deseja realizar.A influência de Vênus pode trazer muitos questionamentos em relação a sua autenticidade, fazendo com que você comece a observar se tem sido fiel ou não à sua essência. Conversas importantes podem te ajudar a determinar o que pode ser melhorado em seus relacionamentos.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.