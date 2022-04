Previsão do signo de Áries para hoje, 8 de abril

Signo de Áries hoje

Assuntos Relacionados Artes Cultura e Entretenimento

Os últimos dias, em que a Lua estava transitando por Gêmeos, foram marcados por um pouco mais de ansiedade, mas já conseguimos ter mais calma agora que a Lua ingressa em Câncer, apesar de também ficarmos mais sensíveis. A Lua em Câncer pode trazer uma vibe de vitimização, mas cabe a você encarar a situação dessa forma ou com mais otimismo. Ao entender que tudo tem um propósito, é possível ter mais tranquilidade para fazer o seu melhor sem tanto peso. Somado à influência canceriana, a entrada de Marte em Peixes nos leva a perceber a necessidade de agir com mais acolhimento e sensibilidade - com nós mesmos e com os outros. O lado desafiador desses signos de água se relaciona ao drama, por isso, precisamos ter cuidado ao conversar sobre assuntos delicados.A emotividade aflorada representa um perigo, porque tendemos a interpretar mal a intenção das outras pessoas ou a dar valor excessivo a pequenos problemas e desentendimentos. Por isso, é preciso tomar cuidado para que suas ações não façam com que o seu dia seja ainda mais difícil.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.