Previsão do signo de Áries para hoje, 7 de novembro

Signo de Áries hoje

Essa semana se inicia com a entrada da Lua em Touro, que nos lembra da necessidade de ter mais calma e respirar fundo antes de agir. Toda a agitação que estava presente no final de semana, quando a Lua estava transitando por Áries, vai abrir espaço para a busca por estabilidade e organização. Contudo, mesmo com o caráter mais tranquilo da Lua em Touro, a energia do Eclipse Lunar que acontecerá amanhã gera certa tensão, a necessidade de deixar ir embora tudo que vem sendo negativo para o nosso crescimento. Os Eclipses lunares falam de finalização de ciclo, de quebra de padrões auto-destrutivos para abrirmos espaço para o novo. Esses fenômenos também são conhecidos por aflorar a impulsividade e, por isso, é preciso se atentar em relação aos ambientes que você está frequentando, buscando reconhecer as situações que desafiam a sua estabilidade emocional. Além disso, Lua em Touro é sempre ótima para planejamentos, organização e estabilidade no dia-a-dia, mas influência do Eclipse faz com que isso seja diferente nesta semana. Você pode sentir mais dificuldade na sua forma de se comunicar, além de se sentir desafiado pelas mudanças de ideias, sentimentos e formas de agir. Busque receber essas transformações de forma positiva, enxergando a possibilidade de crescer e evoluir. É muito importante diminuir a rigidez quanto a alguns hábitos que já estão inseridos na sua rotina, mas não fazem mais sentido.A presença da Lua em Touro pede para que as pessoas de Áries desacelerem um pouco. É preciso focar em si mesmo para dar mais atenção a suas emoções. Você, ariano, pode se sentir mais introspectivo e tentar fugir disso, mas é importante tirar um tempo para perceber os hábitos que se tornaram automáticos, e quais são suas reais intenções. Trabalhe um pouco o seu autoconhecimento.