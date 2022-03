Previsão do signo de Áries para hoje, 7 de março

Signo de Áries hoje

Essa semana se inicia com a influência da Lua em Touro, o que nos ajuda a ter determinação para cumprir nossos compromissos diários pensando em um propósito final para eles. Além disso, a entrada de Vênus e Marte no signo de Aquário que aconteceu no ontem desperta a nossa criatividade e autoconfiança. Considerando que a prudência e o equilíbrio são habilidades muito importantes para o trabalho, esse é um dos aprendizados aos quais podemos nos dedicar durante a semana. Quando estabelecemos uma meta - por exemplo, seguir uma receita para preparar um prato diferente - estamos agindo conforme o que é necessário para finalizar esse objetivo. Por isso, é interessante estabelecer algumas metas que você quer cumprir até o fim da semana - mesmo que sejam coisas simples como tomar 2L de água diariamente.A Lua em Touro te ajuda a focar em seus objetivos. Um bom empreendedor é aquele que trabalha em um processo de constante aprimoramento do seu serviço e do seu produto. Por isso, uma dica para essa semana é considerar a si mesmo como um empreendimento. Tome suas decisões com base no que você deseja conquistar e reflita sobre o que pode ser aprimorado para chegar lá.