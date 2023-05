Previsão do signo de Áries para hoje, 7 de maio

Signo de Áries hoje

O horóscopo deste domingo (07) começa com a intensa Lua Cheia em Sagitário, que nos direciona a buscar novas aventuras. Porém, como ainda estamos sentindo a força do Eclipse, esse é um período muito poderoso, que requer cuidado com os impulsos. Além disso, Lua em Sagitário forma quadratura com Saturno em Peixes no início da manhã, trazendo um tom de cobrança e responsabilidade. Mas não se preocupe, a entrada da Vênus em Câncer no final da manhã traz uma energia mais amorosa e acolhedora para equilibrar as coisas. À noite, a Lua em Sagitário forma um trígono com Quíron, trazendo a oportunidade de curar feridas emocionais e encontrar novas perspectivas, vontades e caminhos. Dedique-se a atividades que te ajudem a se sentir mais conectada com seu propósito e planeje os próximos passos em direção aos seus objetivos.A Lua em Sagitário forma um trígono com Quíron em Áries, trazendo uma oportunidade de cura emocional para você. É um momento propício para buscar novas perspectivas e traçar novos caminhos em direção ao seu propósito. Use sua energia de forma positiva e siga em frente com confiança.