Previsão do signo de Áries para hoje, 7 de maio

Hoje a Lua, que estava transitando por Peixes, ingressa em Áries por volta das 9 horas. Esse posicionamento faz com que você comece o dia com mais motivação, e também é interessante fazer alguma atividade física pela manhã para movimentar toda essa energia ariana, que pode ser intensa demais. Por isso, fazer algo que libere endorfina no corpo (um neuro-hormônio associado ao bem estar, que nos ajuda a relaxar), como corrida ou mesmo alongamento, é uma dica valiosa para integrar de forma saudável as tendências que são despertadas pela presença da Lua nesse signo. Como a influência de Áries faz com que fiquemos mais impacientes, os imprevistos cotidianos e mal entendidos podem gerar brigas. Essa propensão é evidenciada pela quadratura que Vênus, planeta que rege nossos relacionamentos, está fazendo com Júpiter. A formação de um aspecto tenso entre esses dois astros indica que teremos mais necessidade de espaço nesse momento e, caso não isso não for bem comunicado, pode dar lugar a inseguranças.

Signo de Áries hoje

Os arianos, em especial, devem ter muito cuidado com comportamentos e falas impulsivas e até mesmo agressivas, motivados por situações que te fazem sentir vulnerável. Essas reações adversas não te fazem ser ouvido, mas apenas fazem com que as outras pessoas envolvidas recuem, o que apenas dificulta a resolução do problema.



