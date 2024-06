Previsão do signo de Áries para hoje, 7 de junho

A Lua em Gêmeos vai interagir com Marte em Áries. E essa conversa pode render bons frutos. O céu pede planejamento. Onde você deseja mudar? Quais as suas intenções? Essa Lua esperta e esse Marte valente podem te responder essas questões. A Lua em quadratura com Netuno vai trazer algumas inseguranças emocionais. O medo da mudança pode bater forte. Foque nas sementes, nos novos começos se se comprometa com seus sonhos e desejos.

Signo de Áries hoje

Aproveite esse ciclo geminiano para resolver qualquer mal-entendido. O final de semana pede movimento, encontros e comemorações. Tudo que você precisa nesse momento é de harmonia para realizar e acreditar.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.