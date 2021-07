Previsão do signo de Áries para hoje, 7 de julho

Hoje a Lua, que está transitando por Gêmeos, se encontra com Mercúrio (que é o planeta regente deste signo). Como a Lua influencia nossas emoções, quando ela se encontra com Mercúrio, que guia o âmbito mental e racional, nós nos sentimos divididos entre essas duas áreas da vida e sentimos que é impossível conciliar ambas. A sociedade contemporânea exige um ritmo de trabalho constante e, por isso, a nossa mente acaba adotando um estado ‘automático’ para dar conta de tudo. Assim, acabamos nos distanciando da nossa essência e podemos perder a noção do propósito inicial pelo qual estamos nos submetendo a horas estressantes de trabalho em primeiro lugar. Por isso, esse encontro entre esses dois astros te convida a refletir sobre como é possível alinhar cada vez mais aquilo que você considera sua missão de vida com o seu trabalho. Caso neste momento não seja possível fazer alguma alteração profissional que você deseja, procure cursos (existem vários gratuitos na internet) ou qualquer forma de se capacitar mais para quando isso for uma possibilidade viável.

Signo de Áries hoje

Dentre todos os signos do zodíaco, Áries é o que mais é associado à pressa e a movimentação constante. Por isso, para você, ariano(a), pode ser extremamente custoso desacelerar e olhar para dentro, mas isso apenas evidencia a necessidade de fazer esse esforço pela sua saúde mental. Lembre-se que ela também deve ser uma prioridade.



