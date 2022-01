Previsão do signo de Áries para hoje, 7 de janeiro

Signo de Áries hoje

Assuntos Relacionados Artes Cultura e Entretenimento/horóscopo

Hoje a Lua continua transitando por Peixes e nos convidando a encontrar aquilo que nos faz sentir mais inspirados a viver. Durante toda a parte da manhã, a Lua estará formando um sextil com Vênus retrógrada em Capricórnio. Esse aspecto é considerado harmônico e pode facilitar o diálogo, já que a responsabilidade afetiva despertada pelo posicionamento de Vênus (o planeta do amor) em Capricórnio se soma ao caráter acolhedor e empático da Lua em Peixes. Caso tenha algum assunto delicado que está te incomodando, seja em um relacionamento amoroso, familiar ou em uma amizade, é importante refletir sobre o que você quer expressar antes de iniciar a conversa. Reflita sobre uma forma não agressiva de expor o que você está sentindo e sobre as transformações que você deseja causar através do diálogo - lembrando que é necessário haver abertura e mudança de ambas as partes.O contexto astrológico atual está evidenciando as energias piscianas, fazendo com que os nativos de Áries se sintam mais abertos emocionalmente. Aproveite esse momento para identificar seus próprios sentimentos sem tentar resolver ou reprimir aqueles que são mais desafiadores. Busque apenas aprimorar a sua percepção sobre si mesmo.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.