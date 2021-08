Previsão do signo de Áries para hoje, 7 de agosto

Hoje a Lua entra em Leão logo no início do dia, o que nos deixa mais animados para passar o fim de semana fazendo coisas que nos proporcionam prazer. Como Leão é um signo de fogo, ele desperta nossa energia interna e é interessante aproveitá-la para mover seu corpo, prestando mais atenção nele e suas necessidades. Fazer alguma exercício, dançar, se alongar ou fazer yoga para relaxar a mente são opções para gerar movimentação, mas é importante fazer algo que você não está acostumado, que lhe permita sair da rotina. Em relação a inquietações emocionais, esse é um momento que pode ser melhor aproveitado se pararmos para prestar atenção nos pequenos detalhes, nas coisas que passam despercebidas, mas que são importantes demais. Os aspectos tensos que estão se formando entre o Sol, Saturno retrógrado e Júpiter retrógrado podem nos influenciar a nos irritar com mais facilidade. Por isso, é mais indicado evitar assuntos delicados e buscar motivos para ser grato.

Signo de Áries hoje

Caso você tenha algum projeto com que se importe muito, esse momento astrológico representa um convite para desacelerar, se reconhecer e se reorganizar. Isso vale para projetos profissionais ou algum plano que envolva amor ou amizade. Antes de falar com o outro, busque entender com paciência o que você está sentindo.



