Previsão do signo de Áries para hoje, 7 de abril

Signo de Áries hoje

A energia astrológica de hoje está repleta de oportunidades para a comunicação, o amor e a intuição. A Lua entra em Escorpião no início da madrugada, trazendo uma energia mais intensa e emocional, proporcionando um momento poderoso para a cura, o autoconhecimento e a transformação pessoal. Ao mesmo tempo, Mercúrio em Touro forma um sextil com Marte em Câncer, criando um ambiente propício para a comunicação assertiva e a resolução de conflitos. E para acrescentar ainda mais profundidade e sensibilidade, Vênus em Touro forma um sextil com Netuno em Peixes, aumentando a conexão emocional e a intuição nas relações.É um momento propício para buscar a sua verdadeira essência e enfrentar medos e incertezas. O aspecto entre Mercúrio e Marte favorece a comunicação e pode trazer novas oportunidades. Vênus em sextil com Netuno desperta a sua criatividade e intuição, trazendo um toque de romance para o seu relacionamento.