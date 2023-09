Previsão do signo de Áries para hoje, 6 de setembro

A luz da Lua declina e, nos próximos oito dias, o céu fica mais escuro. É a Lua minguante que chega, ou melhor, que se retira. E na véspera de um feriado, se você decidir desacelerar, o Céu vai te apoiar. Mas se você for da turma do controle, normalize o descanso e renuncie a produtividade. É no modo descanso ou no modo silencioso que você toma as melhores decisões.

E esse período de recolhimento e introspecção acontece sob o signo de Gêmeos, aquele que não cala, não para, não cansa, vai silenciar. Mas temos um Sol em Virgem e Mercúrio retrógrado, absorvendo as informações e avaliando cada detalhe.

A combinação da Lua Minguante em Gêmeos pode favorecer atividades como revisão, finalização e expressão de pensamentos e sentimentos de maneira clara e lógica. Aproveite para buscar soluções para problemas de comunicação. Também pode ser um momento adequado para eliminar as distrações e se concentrar em tarefas que exijam atenção detalhada.

O Sol se une a Mercúrio e a Lua fica minguante em Gêmeos. Esse combo astral me diz que algo precisa ser encerrado, concluído. Encerramentos e conclusões. Sua comunicação ganha força e você pode aproveitar para colocar alguns pingos nos 'is'. Pode ser um ótimo momento para finalizar um projeto que você estava procrastinando ou marcar reuniões importantes que estavam pendentes.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.