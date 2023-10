Previsão do signo de Áries para hoje, 6 de outubro

É hora de limpar o campo, fechar o ciclo. A lua minguante no signo de Câncer marca um fim. E os fins são sempre difíceis. É o momento de desapegar, liberar e limpar as emoções e tudo que foi iniciado lá no dia 14 de setembro com a Lua nova em Virgem. Até o dia 13 de outubro, faça os ajustes. É melhor sintetizar do que resistir ao que não saiu como planejado ou esperado.

Liberação, drenagem, ponto final - Lunação de Virgem é faxina, purificação e aperfeiçoamento. A Lua minguante em Câncer inicia hoje e vai te ajudar a se livrar de vícios, maus hábitos, excluir alimentos que não fazem bem, cuidar do seu corpo e liberar as emoções do passado.

Áries

Após uma semana de muito movimento, a sexta-feira chega com a Lua Minguante em Câncer, inspirando você a buscar tranquilidade e o aconchego do seu lar. Orgulhe-se das suas conquistas, se sinta feliz com o que está fazendo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.