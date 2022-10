Previsão do signo de Áries para hoje, 6 de outubro

Signo de Áries hoje

Hoje a Lua esteve fora do curso desde o início da madrugada, até as 10 horas. Por isso, alguns imprevistos podem ocorrer neste período da manhã. Pegue leve com você mesmo, comece o dia com mais calma e esteja preparado para atrasos. Logo em seguida, a Lua entrará em Peixes. Esse trânsito fará com que você se sinta mais aéreo, com os pensamentos mais distantes da realidade. A influência de Peixes traz um foco maior para os sonhos, a espiritualidade e a forma como estamos lidando com nossas emoções. Além disso, nossa intuição estará bem aflorada, e pode ser uma ótima aliada para nossas decisões. Quanto à forma de comunicar nossos pensamentos, estamos em um momento muito favorável para trocas e conversas, devido ao trígono que está se formando entre Mercúrio e Plutão. Podemos aproveitar essa influência para fazer um trabalho de expansão mental. Além disso, a forte quadratura que está acontecendo entre entre Saturno e Urano nos impulsiona a criar algo novo, que possa trazer mais beleza e harmonia para a nossa vida - o que também é uma exigência do Sol e de Vênus, que estão em Libra.A quadratura entre Saturno em Aquário e Urano em Touro vem te impulsionando a criar coisas novas, que você gostaria de ter ao seu alcance. Apesar dessa quadratura ser considerada um aspecto desafiador que gera um pouco de angústia, ela pode beneficiar a criatividade, que também é potencializada pela entrada da Lua em Peixes hoje. Esse posicionamento lunar trará um pouco mais de harmonia para suas ideias.