Previsão do signo de Áries para hoje, 6 de maio

Signo de Áries hoje

Hoje a Lua inicia o dia em Escorpião, sendo um momento de muita introspecção, reflexão e movimento sobre si e seus desejos. Aproveite para colocar em ordem seus pensamentos e como vem organizando sua rotina e obrigações. Se atente ao momento que ela fica fora de curso, de 11:40h até 17 horas, em que você pode sentir sua mente longe, se sentir cansado e um pouco fora do eixo. A entrada da Lua em Sagitário logo em seguida traz uma energia para sua noite de sábado, sendo um momento para se permitir viver, expressar seus sentimentos, ou se permitir sentir o que vem reprimindo em sua vida. É um momento de acolher quem você é, mudando sua perspectiva.A Lua em Escorpião traz uma sensibilidade e intuição mais forte em sua vida, incentivando-o a confiar em sua intuição e seguir mais seu coração. Você pode sentir uma necessidade maior de se conectar com seu lado espiritual e encontrar significado em sua vida.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.