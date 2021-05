Previsão do signo de Áries para hoje, 6 de maio

Hoje a Lua continua em Peixes, nos deixando mais sensíveis e intuitivos. Caso você esteja sentindo algum incômodo interno, dê ouvidos a si mesmo, porque as energias despertadas por esse signo são relacionadas a introspecção, nos convidando a adentrar no processo de autoconhecimento. Além disso, a Lua está formando uma conjunção com Netuno (planeta regente de Peixes), o que amplifica essa necessidade de se entender, para conseguir lidar melhor com as suas próprias emoções. Apesar de não controlar o que sentimos, nós podemos ter certo domínio sobre a forma como iremos reagir. Contudo, para isso, é necessário estar aberto para identificar seus gatilhos, ou seja, as situações ou pessoas que tocam nos lugares mais sensíveis da sua mente e despertam atitudes impensadas (que são um tipo de reação inconsciente, que podem ser consideradas um “mecanismo de defesa” que é ativado quando nos sentimentos vulneráveis). Essa percepção não é agradável, porque nos leva a encarar traumas e traços da personalidade que não queremos admitir para nós mesmos, mas, a partir disso, é possível ter mais autoconfiança e autocontrole.

Signo de Áries hoje

O encontro que acontece entre a Lua e Netuno hoje te convida a se dedicar a sua vida espiritual. Nesse contexto que estamos vivendo, é necessário encontrar pontos de ancoragem, e a sua fé é essencial para manter o ânimo durante o isolamento social. Busque esclarecer as questões que dificultam essa conexão.



