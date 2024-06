Previsão do signo de Áries para hoje, 6 de junho

O bonde geminiano está formado no Céu. É Lua, Sol, Mercúrio, Vênus e Júpiter em Gêmeos abrindo um novo ciclo, que se inicia hoje com a Lua nova multiplicadora. De asas nos pés, iniciamos um ciclo que a nada se prende, apenas se move. O clima está agradável, jovial e leve. As palavras vão se espalhar por aí, só tem vez quem tem voz. Nos próximos 28 dias são muitos cruzamentos e encruzilhadas. Não existe uma resposta pronta, só uma página em branco. Assim é a Lua nova, todos os seus desejos são uma possibilidade. Defina suas intenções. Mencione tudo que gostaria que acontecesse. E deixo uma pergunta: O que está pronto para ser criado nesse novo ciclo na sua vida?

Signo de Áries hoje

A Lua Nova em Gêmeos chega trazendo novos começos, especialmente em áreas relacionadas à comunicação e aprendizado. Pode ser um bom momento para iniciar um curso ou buscar novas formas de expressão. A influência de Vênus nos próximos 28 dias dessa lunação garante que suas palavras serão mais atraentes.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.