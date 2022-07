Previsão do signo de Áries para hoje, 6 de julho

Signo de Áries hoje

Hoje a Lua em Libra forma um aspecto muito benéfico com Saturno em Aquário, além de entrar na fase crescente no fim do dia. Esse trígono favorece que a gente comece o dia resolvendo certas questões que precisam ser resolvidas, despertando a vontade de concretizar coisas que serão harmônicas e benéficas a longo prazo. A partir das 9 horas precisaremos ter mais paciência, porque a Lua forma uma oposição com Quíron em Áries. Esse aspecto pode trazer à tona alguma situação desafiadora, porque Quíron fala sobre feridas. Por outro lado, esse asteroide também se relaciona com a cura, o que indica que hoje é um dia interessante para trabalhar certas questões que precisam ser curadas por meio das relações, tendo em vista que Libra é o signo do amor. Além disso, esse momento de transição lunar (da fase nova para crescente, que acontece amanhã) é bacana para semear aquilo que queremos colher daqui um tempo. Como essa lunação acontece em Libra, podemos semear algo que possa ajudar a harmonizar nossas vidas.O trígono que a Lua está formando com Saturno te ajuda a colocar um ponto final naqueles assuntos que estão te deixando ansioso. No trabalho, esse é um bom momento para deixar o orgulho de lado e pedir ajuda a um colega que possa te ajudar a desenvolver novos projetos, que serão benéficos para ambos.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.