Previsão do signo de Áries para hoje, 6 de janeiro

Signo de Áries hoje

Hoje a Lua está transitando por Peixes e ainda sentimos a influência da lunação que aconteceu em Capricórnio no último domingo (02). A força da Lua nova em Peixes nos convida a refletir sobre nossos sonhos e perceber que, mesmo que você não tenha conquistado exatamente aquilo que desejava para esta fase da sua vida, nunca é tarde para voltar a se encantar pelas oportunidades que a vida proporciona. O sextil que está se formando entre Vênus retrógrada em Capricórnio e Netuno em Peixes também favorece o desenvolvimento desse olhar mais esperançoso sobre a vida. Você pode conquistar tudo o que pode imaginar, mas também precisa ter em mente que transformações virão no meio do caminho. O processo é o que define o resultado, portanto, não tenha medo de repensar, mudar e reconstruir seus valores e metas no meio do caminho.Aproveite as energias da Lua em Peixes para perceber que você ainda não realizou nem metade de tudo aquilo que tem o potencial de fazer, independentemente da sua idade. Nos comparar com os outros é um dos maiores desafios do amadurecimento. Somos seres únicos e devemos enxergar isso como uma grande oportunidade para que você possa se tornar aquilo que quiser, sem utilizar moldes externos.