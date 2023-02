Previsão do signo de Áries para hoje, 6 de fevereiro

Signo de Áries hoje

A semana se inicia com a Lua em Leão, sendo um bom momento para resolver pendências e coisas importantes. Aproveite para organizar suas prioridades para a semana com um boa pitada de coragem, ouvindo seus desejos. Entre 11 e 18 horas, a Lua ficará fora de curso, fazendo com que algumas coisas não saiam como esperado. Lembre-se de revisar suas atividades e conferir se não esqueceu de nada importante. Além disso, Mercúrio forma um sextil com Netuno, impulsionando a imaginação e a intuição, e ajudando em uma comunicação mais eficaz. É um bom momento para ter conversas profundas e sensíveis, falando sobre seus sonhos e planos nos relacionamentos.A Lua Cheia em Leão traz uma energia mais extrovertida e expressiva, fazendo com que você se sinta mais corajoso para agir. Esse movimento aumenta sua autoestima, e pode despertar atitudes soberbas. Por isso, dê mais atenção aos seus sentimentos, trabalhando o autocontrole.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.