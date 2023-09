Previsão do signo de Áries para hoje, 5 de setembro

O dia começa agitado. A Lua se aproxima de Urano e tudo vai balançar. Você deseja fortemente mudar as coisas, mas tente manter a calma, pois só assim você pode aproveitar melhor a sua intuição. E logo em seguida a Lua negocia com Plutão. Aproveite para transmutar o que atormenta sua tranquilidade. E Netuno também entra em cena, te convidando a mergulhar com segurança nas emoções.

Hoje temos um Céu de planetas desapegados, que estão trabalhando arduamente, em prol da sua libertação. Ou rompe, finaliza e dissolve ou rompe, finaliza e dissolve. Não tem outro jeito. E no fim do dia, a Lua fica mais leve, chegando no signo de gêmeos, mais curiosa do que nunca.

Áries

Você parece determinado (a) a encontrar novas maneiras de ser prático (a). E a única saída é acessar sua fonte inata e começar de novo. O desapego também está relacionado as finanças. Ele nos ajuda a questionar nossas necessidades reais e a não buscar a felicidade através da acumulação de bens materiais.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.