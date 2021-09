Previsão do signo de Áries para hoje, 5 de setembro

Signo de Áries hoje

Hoje a Lua continua transitando por Leão, o que tende a nos deixar mais animados e dispostos pela manhã. Porém, a partir das 11 horas a Lua fica fora de curso, o que diminuir a nossa produtividade e traz certo incômodo mental. Por isso, é importante desacelerar na parte da tarde e evitar fazer tarefas importantes ou ter conversas delicadas, porque os desentendimentos e imprevistos podem nos deixar mais irritados. Após às 20 horas, a Lua ingressa em Virgem, despertando uma postura mais séria e crítica, o que pode ser muito bom para os negócios. Aproveite esse momento para refletir sobre formas de otimizar sua rotina no trabalho e se preparar para a próxima semana. É importante manter uma organização, para que você não sinta que está sempre atrasado(a) e sobrecarregado(a). Porém, como as influências virginianas evidenciam o senso crítico, é preciso ter cuidado para não ser exigente demais consigo mesmo(a) e com as pessoas ao redor.A entrada da Lua em Virgem pode deixar você, ariano(a), de mau humor, como se o peso de suas responsabilidades ficasse mais evidente. Por isso, é indicado já programar suas tarefas no início do dia, para que você não se irrite com facilidade e pense que vai 'dar tudo errado' com qualquer imprevisto que acontecer.