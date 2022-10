Previsão do signo de Áries para hoje, 5 de outubro

Signo de Áries hoje

Nesta quarta-feira, a Lua continua transitando por Aquário, e o período da manhã está mais propício para cumprir as atividades mais desafiadoras do dia. A energia aquariana nos convida a fazer as coisas de uma forma diferente, buscando entender melhor a nossa essência, para expressar aquilo que é mais verdadeiro em nós de forma autêntica. Teste novas formas de lidar com as escolhas do dia, por exemplo, a roupa que vai usar, o tipo de alimento que vai comer ou a forma como você comunica aquilo que está sentindo. Na parte da tarde, a Lua formará algumas quadraturas com outros astros, o que pode despertar alguma discussão. Use a sua criatividade e inspiração para encontrar soluções fora da caixa para as questões que podem surgir. Além disso, a Lua ficará fora de curso a partir das 19:30 de hoje até a madrugada de amanhã, quando entrará em Peixes. Por isso, tente se recolher mais cedo hoje e fazer a higiene do sono - se afastar de eletrônicos e luzes fortes antes de deitar para dormir. Tome cuidado para não tentar produzir até o último minuto do dia, porque você pode acabar despertando a insônia.As pessoas de Áries costumam ter muitas ideias, mas dificilmente conseguem colocá-las em prática, seja porque não definem prioridades ou porque acabam desistindo no meio do caminho. Por isso, aproveite a criatividade despertada hoje para pensar em formas diferentes de se organizar, de formular uma rotina que te permita criar e diversificar, mas sem perder o foco.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.