Previsão do signo de Áries para hoje, 5 de março

Hoje, o céu traz um sextil entre Mercúrio e Plutão, favorecendo compreensões profundas, diálogos transformadores e decisões estratégicas. Mercúrio em Áries nos impulsiona a falar com coragem e assertividade, enquanto Plutão em Aquário acrescenta insights intensos e uma visão mais ampla sobre o futuro. É um dia excelente para investigar, questionar e ter conversas que podem mudar perspectivas. Mudanças profundas acontecem quando aceitamos o fluxo da vida e permitimos que o velho se dissolva para dar espaço ao novo.



Dica do dia: O que você precisa enxergar com mais profundidade? As palavras e os pensamentos de hoje têm poder transformador. Use-os com sabedoria!

Signo de Áries hoje

Sua mente está afiada e suas palavras têm impacto, mas cuidado para não ser brusco demais. O dia favorece mudanças de pensamento e novas decisões que podem trazer um caminho mais autêntico. Abrace essa fase de renovação sem medo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.