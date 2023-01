Previsão do signo de Áries para hoje, 5 de janeiro

Signo de Áries hoje

Hoje a Lua entra em Câncer e forma uma quadratura com Júpiter em Áries, nos deixando um pouco mais emotivos e impacientes. A influência canceriana chama a nossa atenção para a importância de estar ao lado de quem amamos, de conversar, acolher e nos sentir acolhidos. Por isso, tente pegar leve nas críticas, e passe a apreciar mais a companhia de quem você tem a oportunidade de conviver. O trígono que está se formando entre o Sol em Capricórnio e Urano em Touro nos ajuda nesse movimento de olhar a vida com outros olhos, despertando a vontade de nos recriar, para ser nossa melhor versão. Aproveite para reforçar os hábitos de autocuidado da sua rotina, e foque no que você sabe que te desafia a crescer!A Lua em Câncer forma uma quadratura durante a tarde com Júpiter em seu signo. Sua emoções ficam ficando mais intensas, e, como consequência, você pode acabar se sentindo vulnerável. Tenha cuidado para não acabar descontando isso nas outras pessoas.