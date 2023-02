Previsão do signo de Áries para hoje, 5 de fevereiro

Signo de Áries hoje

Hoje a Lua em Leão entra em sua fase Cheia durante a tarde, trazendo muito sentimentos à tona. Você pode se sentir mais expressivo, excitado e brilhante, buscando alcançar sua melhor versão. Por outro lado, a Lua forma uma quadratura com Urano e traz muita instabilidade, fazendo com que as coisas pareçam ser mais urgentes do que realmente são. Cuidado para não dramatizar tudo à sua volta e acabar criando uma 'tempestade em copo d'água'. Além disso, muitas questões sobre liberdade podem ser despertadas, levando você a refletir sobre como você tem usado sua luz pessoal, seus dons e seus talentos. Aproveite a Lua Cheia para fazer algo por puro prazer e diversão, sem tanto medo das restrições, apenas sendo quem você é.A Lua Cheia em um signo de fogo, assim como o seu, te convida a olhar para seu lado mais confiante e autônomo. É um momento de muita autoestima, já que sua força interna está mais ativa do que nunca. Aproveite para focar em suas metas e planos, colocando sua criatividade em ação.