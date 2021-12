Previsão do signo de Áries para hoje, 5 de dezembro

Signo de Áries hoje

Hoje a Lua ingressa em Capricórnio aproximadamente às 08:30, despertando uma postura mais responsável e séria, que pode impulsionar a vida profissional nessa semana que está se iniciando. As energias capricornianas são relacionadas à ambição e, consequentemente, à determinação para correr atrás dos seus objetivos, o que te ajuda a recuperar o ânimo no trabalho. Por outro lado, outra tendência despertada quando a Lua se encontra em um signo de terra é o criticismo, que abrange você mesmo e as pessoas à sua volta. Por isso, é necessário ter cautela para não estabelecer expectativas inalcançáveis que apenas geram frustrações. Saiba respeitar os seus limites e tenha cuidado também para não cobrar demais dos outros, lembrando que críticas não construtivas apenas criam uma atmosfera hostil.O posicionamento da Lua em Capricórnio pode te deixar mais estressado, fazendo com que você projete nos outros o que está te desagradando em si mesmo. Esse é um bom momento para refletir sobre esses aspectos, considerando quem você deseja ser e como você pode alcançar esse objetivo.