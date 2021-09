Previsão do signo de Áries para hoje, 4 de setembro

Hoje a Lua continua transitando por Leão, o que nos deixa mais animados e dispostos fisicamente. Podemos aproveitar esse sábado para fazer atividades físicas ao ar livre, mesmo que seja uma caminhada leve. Fazer algo diferente do usual nos ajuda a renovar as energias físicas e mentais, e é importante considerar isso uma necessidade básica. Além disso, as energias leoninas tendem a nos deixar mais estressados e egocêntricos. Por isso, é importante ter cuidado para não nos deixar levar pelos sentimentos e acabar falando coisas desagradáveis nos momentos de estresse. Tentar compreender os sentimentos dos outros é muito importante antes de tirar conclusões precipitadas e agir com base nelas. É preciso aprender a respirar fundo e saber quando não falar e não agir até que o estresse seja amenizado. Aproveite o fim de semana para tentar ter momentos mais tranquilos e conversas mais leves.

Signo de Áries hoje

O trânsito de Júpiter retrógrado representa a necessidade de encarar as coisas com uma perspectiva estratégica. Como a Lua em Leão nos volta para nós mesmos, torna-se mais fácil reconhecer que você precisa se libertar da carga pesada que está carregando, seja por assumir responsabilidades demais ou por cobrar de si mesmo uma performance extraordinária.



