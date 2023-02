Previsão do signo de Áries para hoje, 4 de fevereiro

Signo de Áries hoje

Hoje às 5:50 da manhã a Lua entrou em Leão, despertando muitas reflexões sobre sua essência e como você vem se expressando. Permita que seu corpo e sua alma se expressem, e busque conectar-se com aquilo que você vê de mais belo na vida. Além disso, é um momento de muita atenção em seus relacionamentos, já que Vênus forma uma quadratura com Marte, despertando alguns atritos e situações que demandam mais paciência. É preciso amadurecer seus pensamentos antes de colocá-los para fora, já que o lado mais dramático e exagerado de Leão pode acabar fazendo com que sinta que tudo gira em torno de você. Apesar disso, o trígono entre a Lua e Júpiter trará energias muito positivas para sua noite, despertando conversas importantes que te levam a olhar para seu coração e entender o que ele vem te pedindo.A quadratura entre Vênus e Marte te convida a repensar algumas decisões que foram tomadas durante o movimento retrógrado de Marte, dando mais atenção para seu lado sentimental e espiritual.