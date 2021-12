Previsão do signo de Áries para hoje, 4 de dezembro

Signo de Áries hoje

Neste sábado, a Lua e o Sol se alinham no signo de Sagitário, formando um eclipse solar muito poderoso. A palavra eclipse está explicada no dicionário como "obscurecimento total ou parcial de um astro por outro". Sendo assim, um eclipse solar nada mais é do que a sombra da Lua escondendo total ou parcialmente o Sol durante um curto período. As energias sagitarianas evidenciadas pelo eclipse se tornam ainda mais fortes, porque Mercúrio também está alinhado a esses planetas. O fluxo de pensamentos se torna mais intenso e pode nos deixar confusos e ansiosos. É preciso ter cuidado para não descontar a frustração nas pessoas ao redor, sem ao menos perceber.Você precisará fazer um esforço extra para não se permitir perder a paciência e ficar de mal humor pelos próximos dias, que também não serão muito fáceis. Lembre-se que é preciso ter serenidade para conseguir lidar com os imprevistos de forma assertiva.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.