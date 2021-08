Previsão do signo de Áries para hoje, 4 de agosto

Hoje a Lua continua transitando por Gêmeos, o que nos deixa mais comunicativos, ansiosos e com a mente cheia de novas ideias. Durante a tarde, ela forma um trígono com Júpiter em Aquário, fazendo com que seja um dia muito bacana para estudos e todo tipo de troca que favorece a expansão de consciência. Começar um novo curso profissionalizante ou apenas propor uma reunião no trabalho para debater melhor sobre os problemas que vocês estão enfrentando e como solucioná-los. Porém, aproximadamente entre 16:40 e 18:20 a Lua fica fora de curso, o que gera certa confusão mental e irritabilidade. Sendo assim, é importante tentar resolver as principais tarefas do dia antes desse horário. Após as 18:20, a Lua ingressa em Câncer, o que nos deixa mais sensíveis, o que representa um convite para dar mais atenção a tudo aquilo que nos nutre física e emocionalmente. Seja ter um momento de autocuidado ou apenas vendo um filme em família ao final do dia. Essas pequenas coisas são muito importantes para o bem-estar.

Signo de Áries hoje

O trígono que o Sol está formando com Quíron em Áries pode trazer à tona algum assunto ou sentimento delicado para você. Esse aspecto quer te impulsionar a se cuidar com mais carinho e a olhar para as partes de si mesmo(a) que estão precisando de mais atenção. Devido à correria do dia a dia, você tende a esquecer de se colocar como prioridade.



