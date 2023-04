Previsão do signo de Áries para hoje, 4 de abril

Signo de Áries hoje

Hoje a Lua começa o dia em Virgem formando uma oposição com Netuno em Peixes logo cedo, sendo um dia para ter mais calma e não acelerar tanto suas tarefas. É preciso deixar fluir, principalmente porque a Lua vai ficar fora de curso grande parte do dia (de 11h às 19h). Além disso, Sol forma uma conjunção com Quíron trazendo à tona algumas feridas que permanecem afetando sua vida, sendo um momento para buscar cura para suas inseguranças, autoconfiança, coragem, que vão te levar a tomar decisões por si mesmo. No fim do dia, aproveite a entrada da Lua em Libra para dar mais atenção para suas emoções mais intensas, e se abrir com as pessoas que você ama.A Lua em Virgem em oposição com Netuno pode gerar uma certa confusão em seus relacionamentos, sendo muito importante ser mais claro e comunicativo sobre suas necessidades e expectativas. Aproveite a entrada da Lua em Libra para se conectar de maneira mais profunda e autônoma.