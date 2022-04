Previsão do signo de Áries para hoje, 4 de abril

Signo de Áries hoje

Assuntos Relacionados Artes Cultura e Entretenimento

Essa semana se inicia com o trânsito da Lua por Touro, o que nos ajuda a começar a semana colocando as coisas em ordem, mas é preciso ter cuidado com a tendência de se cobrar demais. Por isso, uma dica para nos preparar para os próximos dias é aproveitar esse posicionamento lunar e organizar as prioridades desta semana. Além disso, o Sol está se aproximando de Mercúrio em Áries, o que pode nos fazer sentir um pouco estagnados, principalmente no trabalho. A influência da conjunção entre esses dois planetas tende a nos deixar ansiosos, principalmente enquanto a Lua estiver em Touro - o que acontece até às 23 horas. Sendo assim, é importante tirar um momento para refletir sobre os pensamentos que estão gerando ansiedade antes de tomar decisões importantes hoje.Os nativos de Áries devem ter cuidado com atitudes impulsivas, querendo mudar abruptamente algo que precisa de paciência e tempo para ser alterado, seja sobre os seus próprios sentimentos ou em suas relações profissionais. Tente acolher suas emoções para compreender o que está se passando internamente.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.