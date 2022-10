Previsão do signo de Áries para hoje, 31 de outubro

Hoje o mês de Outubro está chegando ao fim, e todos nós podemos concordar que esse mês foi intenso em muitos sentidos. Sentimos na pele uma maior necessidade de cuidar dos nossos sentimentos, do nosso corpo e do nosso bem-estar.

Além das questões pessoais, esse mês eleitoral trouxe grandes reviravoltas no sentido coletivo - o que nos deixa mais estressados e pode acabar afetando a relação com pessoas próximas. Por isso, a dica para hoje é aproveitar a entrada da Lua em Aquário no começo da tarde para deixar para trás as tensões que se acumularam durante as últimas semanas.

Proponha-se começar essa semana com mais leveza, sendo menos reativo quando alguma situação ou pessoa te desagradar. Ainda que você tenha se decepcionado de alguma forma durante esse mês, você pode escolher não carregar mágoas para Novembro, que está prestes a se iniciar.

Signo de Áries hoje



A presença da Lua em Aquário ativa a sua criatividade e te ajuda a resolver questões conflituosas no trabalho com mais discernimento. Porém, Marte iniciou o movimento retrógrado ontem, o que tende a te deixar mais implicante e inflexível. Tenha cuidado para não comprar brigas à toa.



