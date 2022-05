Previsão do signo de Áries para hoje, 31 de maio

Signo de Áries hoje

Ontem a Lua entrou na fase nova, reiniciando seu ciclo enquanto transitava pelo signo de Gêmeos. Além disso, essa lunação aconteceu enquanto Marte e Júpiter estavam caminhando lado a lado em Áries, nos fazendo sentir mais dispersos e ansiosos. Apesar disso, todo esse contexto astrológico faz com que esse seja um momento muito poderoso, em que nos sentimos mais dispostos a correr atrás de nossos objetivos. Porém, é preciso ter cuidado para não ir com muita sede ao pote - afinal, Mercúrio ainda está em movimento retrógrado. Preste muita atenção nas conversas e ideias que você tiver. Pode ser que neste momento elas surjam ainda de forma um pouco confusa, mas muita está começando a clarear, principalmente a partir da próxima semana.A Lua nova em Gêmeos faz com que os arianos se sintam preparados para começar vários projetos. Contudo, é necessário ter muito cuidado para não tentar abraçar o mundo, e acabar se atropelando. Quando você direciona a sua energia para objetivos diversos, a tendência é que a maioria deles não tenha o resultado esperado.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.