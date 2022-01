Previsão do signo de Áries para hoje, 31 de janeiro

Signo de Áries hoje

Hoje a Lua entra em Aquário antes das 7 horas, o que nos ajuda a começar a semana com mais ânimo e determinação para correr atrás dos nossos objetivos. A influência das energias aquarianas evidencia nossa criatividade e capacidade intelectual para o trabalho. Por isso, hoje é um bom dia para resolver questões que estavam estagnadas. É importante dividir suas ideias com colegas e também pedir ajuda para pessoas que você admira. Não pense que você pode ou deve carregar o mundo nos ombros apenas porque está disposto a se esforçar - ser empenhado e ser obcecado pelo trabalho são coisas muito diferentes.Com a proximidade entre Plutão e Mercúrio retrógrado, os nativos de Áries tendem a ficar mal humorados e levar tudo para o lado pessoal. É preciso ter cuidado com atitudes impensadas e com comportamentos perigosos, porque esse aspecto indica que acidentes podem acontecer hoje.