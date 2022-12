Previsão do signo de Áries para hoje, 31 de dezembro

Signo de Áries hoje

O último dia do ano é marcado pela forte influência de Mercúrio retrógrado em Capricórnio. Podemos acabar sentindo alguns 'pesos', nos cobrando por resultados que não foram conquistados em 2022. Apesar de metas que podem não ter sido alcançadas, é importante reconhecer todas as suas pequenas vitórias neste ano, os momentos em que você escolheu com o coração e se permitiu crescer. Sabemos bem que a vida é uma 'montanha russa', e que não precisamos (e nem teria como) acertar o tempo todo. Pela manhã, a Lua em Áries forma uma quadratura com Vênus e com Plutão, e que alguns estresses podem surgir, notícias inesperadas, imprevistos e atritos nos relacionamentos. A Lua entrará em Touro e nos convida a nos recolher, dar mais atenção às nossas necessidades, como de conforto e de acolhimento. O dia da virada pode ser um pouco tenso, mas, no final das contas, o que importa é partilhar boas energias com quem está nos acompanhando neste momento!A Lua em seu signo forma duas quadraturas ao longo da manhã, gerando um atrito nas suas comunicações e na forma de se relacionar. Você, ariano, pode se sentir mais impulsivo, agindo sem pensar nas consequências.