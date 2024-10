Previsão do signo de Áries para hoje, 30 de outubro

A Lua em Libra em aspecto favorável com Vênus abre esta quarta-feira com um clima leve e propenso a harmonia. Esse é um momento excelente para trocas e para olhar com carinho para os relacionamentos e parcerias. Contudo, o final do dia pode ser desafiador; alguns desconfortos podem surgir, levando a uma reflexão profunda sobre ideias e percepções que já estão bastante enraizadas. A oposição de Mercúrio com Urano vai auxiliar no processo, provocando insights e facilitando a revisão de conceitos antigos.



Em um trígono com Júpiter, a Lua vai trazer possibilidades de soluções e ajustes, propiciando uma sensação de equilíbrio e abertura para novos caminhos. É um convite para olhar para o que precisa ser realinhado, principalmente em questões que envolvem perspectivas antigas e que podem estar limitando seu crescimento.

Signo de Áries hoje

O dia começa com boas energias para seus relacionamentos e parcerias. Use a manhã para fortalecer conexões e encontrar harmonia nas trocas. No fim do dia, questões que você sempre achou certas podem ser desafiadas, pedindo uma revisão. Não tenha medo de liberar o velho e abrir espaço para o novo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.