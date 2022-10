Previsão do signo de Áries para hoje, 30 de outubro

Signo de Áries hoje

Estamos vivendo não só um momento decisivo para o Brasil, e também um momento muito importante astrologicamente, com o início da retrogradação de Marte hoje. Esse movimento retrógrado vai ocorrer por mais de dois meses, afetando diretamente a forma como tomamos decisões e atitudes. Como Marte fala sobre nossa força de ação e Gêmeos evidencia a impulsividade, precisaremos ter cuidado com os desafios que enfrentaremos nesses próximos meses. Essa energia num domingo de segundo turno pode trazer consequências ruins, se não controlarmos nossos impulsos. Além disso, tudo pode ficar muito confuso já que a influência de Marte traz uma força de início muito forte, fazendo com que você assuma muitos projetos ao mesmo tempo, e não dê conta de dar continuidade a eles. Para usar bem essa força, é preciso fazer uma pausa, repensar o que quer dar continuidade ou não.A Lua em Capricórnio te auxilia a buscar mais disciplina e organização para correr atrás dos seus objetivos. Essa energia, em conjunto com a força de início característica das pessoas de Áries, pode potencializar seus projetos e metas. Tire um momento do seu domingo para organizar o que precisa da sua atenção ao longo da semana, e decidir aquilo que não vale mais a sua energia.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.