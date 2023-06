Previsão do signo de Áries para hoje, 30 de junho

Signo de Áries hoje

Prepare-se para lidar com inseguranças em relação ao seu próprio valor, e também ao valor que as outras pessoas te dão. A Lua, já nos últimos graus de Escorpião (signo que fala de sentimentos profundos e questões que podem ser tidas como tabu), forma uma quadratura com Marte e Vênus, que estão alinhados em Leão. Dessa forma, as partes mais sombrias do nosso ser irão questionar o ego (Leão), sobre o que fazemos ou deixamos de fazer, sobre coisas que poderíamos ter feito diferente. A vontade (Marte) e a autoestima (Vênus) estão fragilizadas por esse movimento dos astros. Também haverá uma certa disposição à avareza e ao medo da escassez futura - dois pensamentos que não são nada prósperos. Quando surgir o desejo de questionar padrões e se rebelar, respire fundo e tente ouvir mais para falar menos - esse conselho pode salvar o seu dia.Há muita inquietação prevista para o seu dia e é bem provável que você esteja se sentindo preso, Ariano. Fique calmo, nem sempre as coisas serão feitas à medida de sua vontade, e está tudo bem nisso. Tente manter seu foco naquilo que faz de melhor, nas qualidades e pontos fortes que você já conhece. No amor, surpreenda seu par.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.