Previsão do signo de Áries para hoje, 30 de dezembro

A Lua está cheia de paixão, de desejos e vontades. É Lua cheia em Leão. E agora você já tem consciência das situações do passado que ficaram cristalizadas e das expectativas irreais que te impedem de seguir. E esses assuntos inacabados do passado devem ser colocados de lado, dê boas vindas as verdadeiras manifestações de amor em sua vida. Desde o dia 4 de setembro estamos tendo que lidar com a retrogradação de Júpiter, o maior planeta de todos. Nos últimos meses você foi convidado(a) a olhar para o seu tamanho e reconhecer a sua grandeza diante dos locais ou relacionamentos pequenos. Mas hoje, Júpiter volta ao seu movimento direto. E depois de pensar muito e constatar o que não está legal na sua vida, corte os excessos, faça os ajustes e continue.

Signo de Áries hoje

Reflita: O momento é de expansão, ariano(a). Você está buscando novas oportunidades e descobrindo novos aspectos dentro de si. Honre os seus desejos e faça o que faz seu coração vibrar. Tente se divertir mais, a lua em Leão pede momentos de alegria.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.