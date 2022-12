Previsão do signo de Áries para hoje, 30 de dezembro

Signo de Áries hoje

Hoje é a última sexta-feira do ano, e, antes de focar em suas prioridades e metas para 2023, é importante fazer uma retrospectiva do que vivenciou e conquistou ao longo deste ano. A Lua em Áries traz uma energia agitada e mais tensa, podendo deixar você sem paciência, mas não deixe de refletir, relembrar os ensinamentos, as conquistas, as situações que não gostaria de ter vivido, como lidou com elas e como gostaria de ter feito. Ao final do dia, a Lua em Áries formará sextil com Saturno em Aquário, trazendo um momento de descontração e criatividade. Aproveite o convite de movimento da Lua em Áries para canalizar melhor seus pensamentos e sentimentos.A presença da Lua em seu signo enfatiza seu lado mais corajoso, sendo um ótimo momento para sair da sua zona de conforto, e aventurar-se a iniciar o que vem propondo para o próximo ano.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.