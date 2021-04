Previsão do signo de Áries para hoje, 30 de abril

Hoje a Lua ingressa em Capricórnio aproximadamente às 13:30, despertando uma postura mais responsável e séria, que pode ser benéfica para a vida profissional. As energias capricornianas são relacionadas à ambição e, consequentemente, à determinação para correr atrás dos seus objetivos, o que te ajuda a recuperar o ânimo no trabalho. Por outro lado, outra tendência despertada quando o Sol e a Lua se encontram em signos de terra (Touro e Capricórnio, respectivamente), é o criticismo, que abrange você mesmo e as pessoas à sua volta. Por isso, é necessário ter cautela para não estabelecer expectativas inalcançáveis que apenas geram frustrações. Saiba respeitar os seus limites e tenha cuidado também para não cobrar demais dos outros, lembrando que críticas não construtivas apenas criam uma atmosfera hostil. Além disso, a desenvoltura que é impulsionada pela conjunção exata que está se formando entre o Sol e Urano te ajuda a resolver os problemas do dia a dia com mais facilidade. Em relação à sua vida afetiva, você tende a ficar irritado com pequenas coisas e isso pode gerar conflitos.

Signo de Áries hoje

O encontro do Sol e de Urano hoje favorece sua capacidade intelectual, e você consegue trabalhar com mais agilidade. Esses dois astros despertam sua iniciativa e disposição, mas você fica mais irritado e tudo aquilo não ocorrer de acordo com suas expectativas pode gerar uma reação agressiva. Dedique-se ao autocontrole.



