Previsão do signo de Áries para hoje, 3 de outubro

Signo de Áries hoje

O mês de Outubro se iniciou com a Lua transitando por Sagitário desde o primeiro dia, o que pode ser considerado como um bom presságio, já que esse signo é sinônimo de esperança e expansividade. Ontem, no dia 02/10, a Lua entrou na fase crescente em Capricórnio e, quase ao mesmo tempo, o movimento de Mercúrio retrógrado finalmente chegou ao fim! Toda essa movimentação indica um bom momento para plantarmos as sementinhas que queremos conquistar neste mês, principalmente no âmbito profissional. Por isso, aproveite o início da semana para se organizar, fazer uma lista de prioridades e encaixá-las na sua agenda. A influência capricorniana nos ajuda a cumprir as responsabilidades de forma mais metódica, e devemos nos aproveitar disso para deslanchar no trabalho.O início da semana vem despertando uma maior necessidade de expandir nossos conhecimentos, e a influência de Sagitário aumenta nossa imaginação e criatividade. Agora, os astros estão nos convidando a refletir sobre o que queremos expandir e o que já conseguimos desenvolver - porque reconhecer nossas conquistas também é essencial.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.