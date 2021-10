Previsão do signo de Áries para hoje, 3 de outubro

Hoje a Lua começa o dia transitando por Leão e ingressa em Virgem. Como o Sol está caminhando lado a lado com Marte, o que nos deixa mais impulsivos e impacientes.



Será preciso ter muito cuidado e serenidade para lidar com esses sentimentos, principalmente porque Mercúrio, que está transitando por Libra, forma uma quadratura com Plutão em Capricórnio e tende a desencadear situações imprevisíveis.



As coisas podem sair dos planos e será preciso ter jogo de cintura para que isso não gere discussões sérias, porque não adianta buscar culpados quando acontecem imprevistos. É importante tentar ter um dia mais tranquilo e fazer atividades que ajudem a desestressar, além de algo para realmente gastar energia, já que Marte próximo ao Sol faz com que você tenha uma energia extra que pode causar ansiedade se não for bem direcionada.

Signo de Áries hoje

Os arianos podem ter dificuldade em expressar o que estão sentindo nesse momento. A confusão mental gerada pela quadratura que está acontecendo entre Plutão e Mercúrio pode gerar desentendimentos. Lembre-se que é necessário paciência para resolver essas situações. Caso ela esteja em falta, deixe para dialogar depois.



