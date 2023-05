Previsão do signo de Áries para hoje, 3 de maio

Signo de Áries hoje

Hoje é um dia em que o Sol em Touro e a Lua Crescente em Libra trazem uma energia de equilíbrio e harmonia. É importante lembrar que, apesar de estarmos em um período de Mercúrio retrógrado, podemos nos conectar com a natureza e com os nossos sentidos para encontrar paz e tranquilidade. A Lua em Libra forma uma oposição com Quíron em Áries, o que pode trazer desafios relacionados à autoestima e à confiança. Mas não se preocupe, o momento é favorável para lidar com essas questões de forma mais consciente e amorosa. No entanto, é preciso ter cuidado com as emoções, já que a Lua em Libra também forma uma quadratura com Marte em Câncer, o que pode gerar um certo conflito interno. Seja paciente para lidar com suas dúvidas, sabendo que elas são uma etapa importante do processo de evolução.A oposição entre a Lua e Quíron (que está em Áries), traz à tona possíveis feridas emocionais que precisam ser trabalhadas, para que você se cure e se fortaleça. Tente ser gentil consigo mesmo, e reserve um tempo para cuidar do seu bem-estar e lembre-se das pessoas com quem você pode contar.