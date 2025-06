Previsão do signo de Áries para hoje, 3 de junho

Uma semente precisa de movimento para crescer. A Lua Crescente em Virgem chega como um chamado à ação: é hora de colocar a mão na massa, sair do plano das ideias e começar a construir com consistência. Ainda estamos na lunação geminiana, repletos de possibilidades e pensamentos acelerados. Mas é no território de Virgem que aprendemos a organizar, revisar, simplificar e focar no que realmente funciona.



Se algo está emperrado, encare com olhar analítico. Se algo precisa crescer, alimente com disciplina. Muitas ideias são ótimas — mas sem plano, viram dispersão. Agora, o céu pede aprimoramento, método e ação prática. E você, o que precisa ajustar para ver sua ideia florescer?

Signo de Áries hoje

Hora de colocar ordem na rotina. Organize seus dias com mais intenção: cuidar da saúde, ajustar horários e ser mais eficiente vai trazer alívio e progresso. Mas não esqueça que qualidade é mais importante do que quantidade.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.